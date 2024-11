YORU MACHI運営事務局は、千葉市中心市街地の夜を楽しくするプロジェクト「YORU MACHI in 千葉市中心市街地」を2024年11月23日(祝)〜2025年1月31日(金)の期間、千葉中央公園で開催する。【写真】YORU MACHI in 千葉市中心市街地のスケートリンク2019年に初開催され、コロナ禍を経て2022年から再開された「YORU MACHI in 千葉市中心市街地」。千葉中央公園にスケートリンクが設置され、千葉都心部のイルミネーション「ルミラージュ