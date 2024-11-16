【バルセロナ時事】サッカーの欧州ネーションズリーグは１５日、各地で１次リーグが行われ、最上位１部の１組でポルトガルがポーランドに５―１で大勝し、勝ち点を１３に伸ばして同組首位での準々決勝進出を決めた。３９歳のロナルドが２得点。クロアチアはスコットランドに０―１で敗れ、勝ち点７のまま。１部の４組では、既に８強入りを決めている前回王者スペインがデンマークを２―１で下し、勝ち点１３として同組首位通過