自民党は政治資金規正法の再改正に向け、政治資金をチェックする第三者機関を国会に設置する方向で調整しています。【映像】第三者機関を国会に設置自民党の政治改革本部のワーキングチームが改革案について論点整理を行いました。改革案では、政治資金をチェックする第三者機関を国会に設置する方向で調整しています。また、政治家が自ら代表を務める政党支部に寄付して、税の優遇措置を受けることは禁止する一方で、政治家以