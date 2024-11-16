女優の水野真紀が１６日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。水野は「ゲストの旅」で鳥取を旅した。２０歳の時以来、３４年ぶりに鳥取砂丘を訪れ、番組では当時の写真を披露した。お目当ての「風紋」が見られ「感慨深いですよ」と感動に浸った。スタジオでＭＣを務める女優の松下奈緒は、２０歳の時と変わらない水野に「いやぁ…水野さん、ずっときれ