ペルーでのAPEC関連イベントで演説するカナダのトルドー首相＝15日、リマ（AP＝共同）【リマ共同】カナダのトルドー首相は15日、ペルーの首都リマで開幕したアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に伴うイベントに登壇し、トランプ次期米政権との貿易関係に関し「カナダの雇用を守ることが中心になる」と話した。トランプ氏は第1次政権で、製造業の米回帰を目指して北米自由貿易協定（NAFTA）を見直した。今回も後継の米国