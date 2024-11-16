●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※11月15日終値の11月8日終値に対する上昇率 （株式分割などを考慮した修正株価で算出） ―― 対象銘柄数：4,321銘柄 ―― （今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く） 銘柄名市場 上昇率(％)株価 個別ニュース／決算速報／テーマ １. 知多鋼名証Ｍ1321980 カヤバによ