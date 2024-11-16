岩屋外相は16日、就任後初めてウクライナを訪問した。岩屋外相は、現地時間の15日夜に隣国・ポーランドから鉄道を用いてウクライナ入りした。訪問中は、首都・キーウでシビハ外相らと会談するほか、ゼレンスキー大統領とも会談を行う見通しで、安全保障分野での情報共有など、連携強化を確認する方針。19日でロシアによる侵攻から1000日を迎える中、日本として変わらず寄り添う姿勢を示す狙いがある。また、岩屋外相は、多くの民間