結婚式でのトラブルで友人と絶縁した、という人は実は意外と多いんです。筆者の友人、B子もその一人。そんなB子が話してくれた、痛烈スカッとエピソードを紹介します。 ご祝儀袋がからっぽ！？ 私は先日、結婚式をあげたばかりです。とてもいい式だったのですが、一点だけ、心に引っかかることが。それは、友人・C子からのご祝儀袋の中身が空っぽだったことです。 わざとだとしたらあまりに非常識ですが、もしかすると