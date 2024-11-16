外務大臣に就任後、初のウクライナ訪問です。岩屋外務大臣が日本時間のきょう午前、ポーランドから列車でウクライナに入りました。石破政権の閣僚によるウクライナ訪問は初めてで、岩屋大臣はこの後、多くの民間人が犠牲となったブチャを訪れるほか、首都キーウではウクライナのシビハ外相と会談を行う予定です。また、ゼレンスキー大統領にも面会する見通しで、アメリカ大統領選やロシアと北朝鮮の軍事協力などでウクライナ情勢が
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