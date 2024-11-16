Praveen ParamasivamShivangi Acharya[チェンナイ／ニューデリー １３日] - インドではしつこい高インフレが中間層の家計を締め付けており、都市住民はクッキーからファストフードに至るまで、あらゆる支出を切り詰めている。消費の減速は、同国経済の高成長を脅かしかねない。都市部の消費は過去３─４カ月にわたって減速。大手消費財企業の収益を圧迫しているだけでなく、インドの長期的な経済的成功の構造にも疑問を生じ