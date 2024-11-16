毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。11月18日放送の第36話では、米田家が糸島から神戸へ向かう。 参考：『おむすび』には“カッコいい人”が一人もいない？不器用な登場人物たちの愛おしさ 結（橋本環奈）たち米田家が神戸に戻ることを決めた第35話。 第36話では、結が福岡・糸島を旅立つ日が来る。駅で陽太（菅生新樹）に見送られる結は、家族だと思っ