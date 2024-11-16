【ワシントン共同】トランプ次期米大統領が設置を表明した政府外の新組織「政府効率化省」が、職員の募集を始めた。14日のX（旧ツイッター）への投稿で「地味なコスト削減作業に週80時間以上取り組む意欲があり、小さな政府を目指す高い知能指数（IQ）を持つ革命家」を求めると記した。新組織を率いる実業家イーロン・マスク氏らが人選を担当するという。新組織の人員構成など詳細は不明。マスク氏は自身のXで「この仕事は無給