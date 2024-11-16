「きみとバンド」のドラマーで、グラビアアイドルとしても活動する大野真依が、自身の「X」に投稿した水着グラビアとドラム演奏のギャップ動画が大きな反響を呼んでいる。投稿ではセクシーな水着姿と力強いドラム演奏の両面を披露し、「静と動のギャップが凄い」「最強すぎる」といったファンからの声が届いている。【写真】ギャップ萌え続出！大野真依の水着グラビア撮影風景日本一美しいドラマーとも称される大野は、通常SNS