来週の主な予定18日と21日に植田日銀総裁が講演、12月利上げ観測高まる中英消費者物価にラガルドECB総裁 ・植田日銀総裁の講演・質疑応答12月利上げ観測一段と高まる中でタカ派姿勢示さなければ円売り加速か ・英消費者物価指数、タカ派マン英中銀委員の講演ラムスデン副総裁が金融政策について講演 ・豪中銀議事録とブロック総裁の講演豪中銀はインフレ上振れリスクに引き続き警戒姿勢 ・ラガルド総裁らECB当局者
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