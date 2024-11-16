日本代表は現地時間11月15日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で、インドネシア代表と敵地ジャカルタで対戦。35分に鎌田大地と小川航基の連係で誘ったオウンゴールで先制した後、40分に南野拓実、49分に守田英正、69分に菅原由勢が追加点を挙げ、４−０で一蹴した。首位に立つ森保ジャパンが４勝１分とした一方で、最下位のインドネシアは３分２敗に。もっとも、同国はW杯常連のサウジアラビア、オーストラリアと引