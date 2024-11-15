Image: NANGA WHITE LABEL 上質な羽毛でもちもち。見るからに暖かそうなのは「NANGA WHITE LABEL（ナンガ ホワイトレーベル）」の7つのダウンジャケット。日本の観測史上最低気温のマイナス41.0度を記録した、北海道旭川市で生まれた「MOONLOID（ムーンロイド）」と、「NANGA（ナンガ）」の共同開発で生まれたのだとか。極寒の地の知恵と経験の詰まった機能性でありながら、カジュアルに着ら