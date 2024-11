日本時間の2024年12月7日(土)16時59分以降、SteamやXboxなどで複数のセガのクラシックゲームが削除されます。購入済みのゲームは削除後もプレイできます。SEGA Classics FAQ - 知識ベースhttps://support.sega.com/hc/ja/articles/29776767664145-SEGA-Classics-FAQSega delisting over 60 classic games from virtual stores, including Jet Set Radio and Crazy Taxi | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/sega-delisting-o