いつまで続くのかこの親は…。対戦相手はそんな思いに囚われたかもしれない。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月15日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップを獲得。全15局で6度ものアガリを決めた完勝だった。【映像】堀、往年のライバルから決めた鮮烈なアガり目下チームの勝ち頭の堀、一時は個人首位にも立っていたものの、ここ数戦は手に恵まれずランクダウン。シーズンも3分の1を消化するこ