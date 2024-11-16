【ニューヨーク時事】週末１５日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇一服や持ち高調整の動きなどを背景に円買い・ドル売りが加速し、円相場は１ドル＝１５４円台前半に上昇した。午後５時現在は１５４円１１〜２１銭と、前日同時刻比２円１２銭の大幅な円高・ドル安。