ロック・ミュージカル『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』の日本初演（2004年）、2005年の再演で、観客を興奮の渦に巻き込んだ三上博史さん演じるヘドウィグ（※注）。今回、20周年を記念した、PARCO PRODUCE 2024『HIROSHI MIKAMI／HEDWIG AND THE ANGRY INCH【LIVE】』に出演する三上さんに、その思いや構想について取材した。【写真】今も変わらず、三上博史さんらしさが！1980年代から数々のドラマや映画、舞台でも幅広