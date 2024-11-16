とんねるず木梨憲武が１６日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」（土曜・午前６時）に生出演した。木梨は相方の石橋貴明との「とんねるず」で８、９日に日本武道館公演を開催。２９年ぶりの同所でのライブはチケットは即日完売し、２日間で計１万８０００人を動員した。番組では、武道館公演についてゲスト出演したタレントの所ジョージが「武道館見ましたけど、ちゃんとスターを演じてい