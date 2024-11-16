＜11月15日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1325) 野村ボベスパ 東証ETF [ 206.8 | +0.43% ] (1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF [ 40,800.0 | +0.59% ] (1369) Ｏｎｅ２２５ 東証ETF [ 38,970.0 | +0.05% ] (1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,902.0 | -4.66% ]