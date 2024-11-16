＜11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1826) 佐田建 東証スタンダード [ 895.0 | +1.58% ] (2349) エヌアイデイ 東証スタンダード [ 2,419.0 | +0.24% ] (3011) バナーズ 東証スタンダード [ 131.0 | -0.75% ] (3297) 東武住販 東証スタンダ&