＜11月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,759.0 | +1.65% ] (1893) 五洋建 東証プライム [ 614.2 | +0.82% ] (2530) ＭＸ中国株投 東証ETF [ 15,260.0 | -0.19% ] (2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,127.0 | +0.54% ] (2871