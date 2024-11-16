＜11月15日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1381) アクシーズ 東証スタンダード [ 2,650.0 | -0.22% ] (141A) トライアル 東証グロース [ 2,889.0 | +1.40% ] (1420) サンヨーＨ 東証スタンダード [ 708.0 | +0.28% ] (1605) ＩＮＰＥＸ 東証プ