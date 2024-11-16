＜11月15日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1723) 日本電技 東証スタンダード [ 6,160.0 | +0.81% ] (1776) 三井住建道 東証スタンダード [ 1,068.0 | +0.56% ] (183A) Ｍ米債長ヘ有 東証ETF [ 500.0 | +0.64% ] (184A) 学びエイド 東証グロース [ 558.0 &#1