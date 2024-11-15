「グッチ（GUCCI）」が展開する日本国内初のバー「グッチ ジャルディーノ（GUCCI GIARDINO）」が、11月23日にオープンする。ハービスPLAZA ENT内に入居し、同ビル内に隣接するグッチ大阪のリニューアルオープンと同日の開店となる。 【画像をもっと見る】 同バーは、約109平方メートルのフロアに、バーカウンターとテーブル席が配置されたスタイリッシュな雰囲気のメインバーと、プライベート空間で楽しむことのできる個室を用