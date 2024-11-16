石破茂首相が年内の実現を目指す政治資金規正法の再改正で、自民、公明両党のたたき台が出そろった。政治資金を監査する第三者機関や、政策活動費の見直しが論点だが、方向性に違いも見られる。臨時国会召集を２８日に控え、自公は政治献金の見直しなども含めて調整を急ぐ方針だ。自民の政治改革本部は１５日の作業部会で、再改正に向けた取りまとめ案を提示。第三者機関については「国会に置くことを基本」としつつ、独立性の