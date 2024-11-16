【リマ＝大月美佳、吉永亜希子】南米ペルーの中部チャンカイで１４日、中国が建設を主導する大型港が開港した。巨大経済圏構想「一帯一路」の目玉事業で、南米とアジアを直接結ぶ地域のハブ港となる。中国は港を足がかりに中南米地域で影響力をさらに強める構えで、米国は港の軍事利用を警戒している。「中国とペルーを含む太平洋沿岸経済を発展させ、それが中南米・カリブ諸国の幸福の道となろう」アジア太平洋経済協力会議