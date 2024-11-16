女子レスリングで五輪3大会連続金メダルを獲得した吉田沙保里（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。憧れの谷亮子氏（49）、尊敬する澤穂希氏（46）との「念願のお食事会」に感激し、幸せな時間を過ごしたことを報告した。【写真あり】「最強すぎる！」谷亮子氏と澤穂希との3ショットを公開した吉田沙保里五輪女子レスリングのレジェンド吉田は、柔道五輪金メダリストの谷亮子氏と、サッカー女子日本代表でW杯優勝を果た