竜星涼と八木莉可子がダブル主演するドラマ『潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系／毎週土曜22時）の第7話が16日の今夜放送される。【写真】鳳凰（藤ヶ谷太輔）と青龍（桐山漣）ドラマ『潜入兄妹』第7話場面カット本作は、日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた兄妹を主人公に、2人が限界スレスレの潜入捜査で巧妙化・複雑
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