【リマ時事】ペルーのリマを訪問中の石破茂首相は１５日午後（日本時間１６日午前）、バイデン米大統領と約１０分間会談した。中国の覇権主義的な動向を踏まえ、日米同盟の深化と韓国やオーストラリアなどを交えた同志国連携の強化に向け、引き続き協力することで一致した。首相は会談後、「揺るぎない日米同盟をさらに発展させていくことで一致を見た」と記者団に説明した。石破、バイデン両氏の対面の会談は初めて。首相は