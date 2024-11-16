日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』2時間スペシャル（後7：00〜後8：54）が、きょう16日に放送される。それに先立って見どころが公開された。【番組カット】何を踊ってる？楽しそうな松田元太＆松倉海斗「ダンス」をテーマにした今回は「学校で踊る！ダンスソング50選」を紹介する。スタジオには、TRFのSAMとDJ KOO、三代目J SOUL BROTHERSのNAOTOと山下健二郎と岩田剛典、Travis Japanの松田元太と松倉海斗、ダンサー・振付