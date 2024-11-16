◆第５５回日本少年野球春季全国大会・神奈川県支部予選（第１７回リスト杯秋季神奈川大会）▽準々決勝相模ボーイズ７―０平塚ボーイズ＝５回コールド＝（１１月９日・サーティーフォー保土ケ谷球場）来年開催の第５５回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。神奈川県支部は準決勝３試合が行われ、相模原ボーイズ、横浜泉中央ボーイズ、相模ボーイズが勝利。既に勝ち進んでいる