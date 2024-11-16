【リマ時事】石破茂首相と米国のバイデン大統領、韓国の尹錫悦大統領は１５日午後（日本時間１６日午前）、訪問先のペルー・リマで会談した。３首脳は共同声明を出し、日米韓の協力を「制度化」するため、調整を担う事務局の設置で合意。核・ミサイル開発を加速させる北朝鮮に対処するための連携強化を確認した。首相は会談で「日米同盟、米韓同盟の戦略的な連携は極めて重要だ。北朝鮮への対応はもちろん、さまざまな分野で連