武田梨奈主演のドラマシリーズ『ワカコ酒 Season8』（BSテレ東）が、2025年1月8日（水）24時30分より放送される。【写真】大将やみぃさんなど、『ワカコ酒 Season8』に出演するおなじみメンバー【10点】今作は、「酒呑みの舌」を持って生まれたOL・村崎ワカコ（26歳）が様々な酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するドラマシリーズ。累計320万部(紙・電子合計/既刊23巻)を超える新久千映の「ワカコ酒」(月刊コミックゼノン/コアミッ