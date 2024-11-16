◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第２日（１５日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）８位から出た２０１４年大会覇者の松山英樹（３２）＝ＬＥＸＵＳ＝は１イーグル、５バーディー、１ボギーの６５をマーク。通算１０アンダーでトップと４打差の２位に浮上した。同組で回った、石川遼（３３）＝カシオ＝は６８で回り、３アンダーの３６位。１６歳のアマチュア・松山茉生（まお）＝福井工大福