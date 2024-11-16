あなたはいま、迷いや不安のない充実した毎日を過ごせていますか？いまの自分が「本当の自分」と胸を張っていえれば、あなたの未来は明るくひらけていきます。世界20カ国での指導歴をもつ瞑想家・ヨガ指導者のニーマル・ラージ・ギャワリ著『世界的瞑想家が教える本当の自分に戻ってラクに生きる練習』（ダイヤモンド社）では、ヨガ哲学の叡智から著者が導き出した、人類共通の問題を解決する方法が詰まっています。「救われた、生