ロサンゼルス・ドジャースのジャック・フラハティが11月11日（日本時間11月10日）、ポッドキャスト番組『All Facts No Brakes with Keyshawn Johnson』に出演。同僚・大谷翔平について語り、反響を呼んでいる。【映像】大谷翔平、規格外アーチで投手がおかしくなるこの日、番組に出演したフラハティは、今季途中からチームメイトとなった大谷について、進行をつとめる元NFLのキーショーン・ジョンソン氏から様々な質問をぶつけられ