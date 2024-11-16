◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（１５日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）今季限りで第一線を退く、２００７年賞金女王で通算１７勝の上田桃子（３８）＝ＺＯＺＯ＝が通算４オーバーで予選落ちし、２０年のツアープロ生活に一区切りを付けた。この日は４バーディー、３ボギーの７０で意地のアンダーパー。１８番グリーンでは多くの女子プロ仲間から出迎えられ、笑顔で終えた