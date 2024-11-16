◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第２日（１５日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）８位から出た２０１４年大会覇者の松山英樹（３２）＝ＬＥＸＵＳ＝は１イーグル、５バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１０アンダーでトップと４打差の２位に浮上した。同組で回った前週の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ優勝の石川遼（３３）＝カシオ＝は６８で３アンダー３６位、１６歳のアマ