2021年、トランプの強固な支持者たちがアメリカ連邦議会を襲撃した。首謀者の一群は陰謀論を鵜呑みにしていた（写真：Getty Images）孤独死や陰謀論が社会問題化している。その背後にあるのが、日本社会で深刻化する個人の孤立だ。『週刊東洋経済』11月16日号の第1特集は「超・孤独社会」だ。身元保証ビジネスや熟年離婚、反ワク団体など、孤独が生み出す諸問題について、実例を交えながら掘り下げていく。世界は影の政府ディープ