NY株式15日（NY時間15:08）（日本時間05:08） ダウ平均43437.55（-313.31-0.72%） ナスダック18651.45（-456.20-2.39%） CME日経平均先物37990（大証終比：-680-1.79%） 欧州株式15日終値 英FT100 8063.61（-7.58-0.09%） 独DAX 19210.81（-52.89-0.27%） 仏CAC40 7269.63（-42.17-0.58%） 米国債利回り 2年債 4.299（-0.046） 10年債 4.428（-0.008） 30年債 4.601（