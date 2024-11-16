21の国と地域が参加するAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開幕しました。アメリカのトランプ次期大統領が保護主義的な政策を掲げる中、どのような議論が交わされるかが注目されます。APEC首脳会議には石破総理やアメリカのバイデン大統領、中国の習近平国家主席らが出席しています。アメリカのトランプ次期大統領が輸入品に原則10%から20%の関税をかけると主張するなど保護主義的な政策を掲げる中、冒頭、議長国ペルーの