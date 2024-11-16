テヘラン近郊パルチンにある施設の衛星写真＝９月９日（プラネット・ラボ提供）（ＡＦＰ時事）時事通信社

イスラエル、10月下旬にイランの核兵器研究施設を破壊か 米メディア

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 米ニュースサイトは15日、イスラエルイランに侵入していたと報じた
  • イラン領内へ加えた攻撃で、稼働中の核兵器研究施設を破壊したという
  • イラン政府内でも活動を把握していたのはごく少数とのこと
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