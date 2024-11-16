森下の豪快2ランで韓国を突き放した(C)Getty Images初代王者が崖っぷちだ。11月15日、野球の国際大会「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」オープニングラウンドが各地で行われ、2015年の第1回大会を制しているグループBの韓国代表は、日本代表との一戦に3-6で逆転負け。試合中盤まで2度のリードを奪ったが、終盤に突き放され、これで通算1勝2敗に。自力でスーパーラウンドへ進出する可能性は消えた。【動画】韓国を絶望