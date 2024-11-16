【ワシントン共同】20カ国・地域（G20）が18、19両日にブラジルで開く首脳会議の首脳宣言草案が15日、外交筋への取材で判明した。ウクライナや中東の情勢を意識し「地政学的な緊張」が世界の成長を阻害していると指摘した。