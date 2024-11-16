専用ドッグラン付きの客室イメージ（小田急電鉄提供）小田急電鉄（東京都）とグループ会社の小田急リゾーツ（小田原市）は１５日、箱根・芦ノ湖畔の「小田急箱根レイクホテル」を全面リノベーションし、来冬、新ホテルとして開業すると発表した。新ホテル名は「ＲＥＴＯＮＡＨＡＫＯＮＥ（リトナハコネ）」。開業は２０２５年１２月を予定する。レイクホテル時代から特徴だった庭園スペースを生かし、関東最大級となる約