「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」で1次ラウンドA組は14日（日本時間15日）、メキシコのグアダラハラなどで3試合が行われた。ベネズエラと米国がいずれも7回コールド勝ちし、スーパーラウンド進出決定。ベネズエラはオランダに11―0で勝ち、4勝1敗で1位通過を決めた。米国はメジャー通算90勝の左腕ヒルが4回途中1安打1失点6奪三振で、打線も16安打12得点して開催国メキシコを12―2で撃破。プエルトリコを破ったパ