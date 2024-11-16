線路をまたぐ道路から見た大井町駅の京浜東北線ホーム。拡幅に備えて一部のホームドアを撤去した（記者撮影）首都圏のJR線では珍しくなくなった、駅や線路の工事による電車の一時運休。2018年から2023年まで5回にわたった渋谷駅の線路切り換えや、2020年3月開業の高輪ゲートウェイ駅に関連する工事など、近年はほぼ毎年、都心部で電車を止めての工事が行われている。2024年の秋は「大井町駅」だ。JR東日本は同駅の京浜東北線ホーム